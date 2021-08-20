Fenerbahçe Helsinki maçına Muhammed Gümüşkaya damga vurdu! Takım armasını...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi Helsinki'yi sahasında 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada harika bir gole imza atan Muhammed Gümüşkaya'nın golü kadar golden sonra sergilemek istediği sevinç gösterisi maça damga vurdu. 20 yaşındaki genç yetenek attığı golün ardından Fenerbahçe armasını öpmek için aradığı anlar oldukça dikkat çekti. İşte o anlar... (FB spor haberleri)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.
Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
O AN DÜNYA BASININDA MANŞET OLDU
Öte yandan Muhammed'in, gol sonrası armayı öpmek için formasını tutmasının ardından armayı bulamaması, dünya basınında gündem oldu. İşte bazı gazetelerin konuya ilişkin başlıkları...
Daily Mail: Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor... Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı...
The Sun: Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz... Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce...
Marca: Yeni forma tasarımdanki tehlike... Harika bir gol attı, takımının armasını öpecekti ancak...
AS: Hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımının armasını öpmek istedi ancak başarısız oldu...
Mundo Deportivo: Bir futbolcu gol attıktan sonra takımının armasını öpmek istiyor ve başına bunlar geliyor... İşte modern futbol...
Diário Record: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu...
Globo: Arma nerede? Fenerbahçe'nin alternatif forması, golü atan oyuncunun kafasını karıştırdı...
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