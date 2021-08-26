26 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Helsinki Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan Valencia açıklaması

Pereira’dan Valencia açıklaması
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 mağlup ederek gruplara kaldı. Mücadele sonrası Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Her gün yeni bir oyuncunun adını Fenerbahçe'yle görüyorum. Benim için önemli olan antrenman ve çalışmaktır. Enner de ve takımımda bunu görüyorum. Kolay değil, 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak, ben bu güçlü takım ruhunu görmek istiyorum ekibimde." dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 mağlup ederek gruplara kaldı. Mücadele sonrası Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER;

Bugün karakterli ve kaliteli bir oyun oynadık. Altyapımızı ve tecrübeli oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Ayrıca çok mutluyum, taraftarımız Fenerbahçe'yi grupta görmeyi hak etti.

Pek çok sakatlık ve benzeri problemle uğraşıyoruz. Bugün başrolü oyuncularımız hak etti. Takım ruhu ortaya koydular. Ben taktikten ziyade, takım ruhu yaratmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün de takımımın çok koşup savaşacağını biliyordum. Çok mutluyum.

Taktikten çok takım ruhu yaratmak önemlidir. Taktik de önemlidir ama belirleyici olan takım ruhudur. Bugün de böyle olacağını biliyordum. Kulübümüz için, taraftarımız için çok savaşacağımızı ve çok mücadele edeceğimizi biliyordum.

Her gün yeni bir oyuncunun adını Fenerbahçe'yle görüyorum. Benim için önemli olan antrenman ve çalışmaktır. Enner de ve takımımda bunu görüyorum. Kolay değil, 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak, ben bu güçlü takım ruhunu görmek istiyorum ekibimde.

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