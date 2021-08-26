Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Helsinki'ye konuk olan Fenerbahçe'de Enner Valencia maça damga vurdu. Ekvadorlu yıldız, 11, 14 ve 52. dakikalarda attığı şık gollerle takımını sırtlarken, sosyal medyada Valencia ile ilgili birçok yorum yapıldı. İşte sosyal medyadaki Enner Valencia maçı paylaşımları... (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk oldu.
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcusu Enner Valencia, hat-trick yaparak takımını sırtladı.
Fenerbahçe, Ekvadorlu futbolcunun 11, 14 ve 52. dakikalarda attığı gollerle skor üstünlüğünü ele geçirirken, sosyal medyada da Valencia ile ilgili birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar...
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