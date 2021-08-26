26 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Helsinki'ye konuk olan Fenerbahçe'de Enner Valencia maça damga vurdu. Ekvadorlu yıldız, 11, 14 ve 52. dakikalarda attığı şık gollerle takımını sırtlarken, sosyal medyada Valencia ile ilgili birçok yorum yapıldı. İşte sosyal medyadaki Enner Valencia maçı paylaşımları... (FB spor haberi)

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk oldu.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcusu Enner Valencia, hat-trick yaparak takımını sırtladı.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

Fenerbahçe, Ekvadorlu futbolcunun 11, 14 ve 52. dakikalarda attığı gollerle skor üstünlüğünü ele geçirirken, sosyal medyada da Valencia ile ilgili birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar...

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

.

Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar | Son dakika spor haberi

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