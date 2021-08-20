Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızları Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler tam not aldı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki ile karşı karşıya gelirken, Muhammed Gümüşkaya'nın şık golüyle rakibini mağlup etti. 20 yaşındaki Muhammed ile beraber 16 yaşındaki Arda Güler de karşılaşmada sahne aldı. İkilinin performansı tam not aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.
İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.
Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.
Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA İLK AVRUPA MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti.
Sarı-lacivertli 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı.
Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, etkili bir performans ortaya koydu.
ARDA GÜLER 16 YAŞINDA AVRUPA MAÇINDA
Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği bir başka genç Arda Güler, Avrupa'da ilk kez boy gösterdi.
Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki oyuncusu, 68. dakikada Filip Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.
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