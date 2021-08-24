Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılan Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın yolunu tuttu. Milli futbolcu satın alma opsiyonuyla İngiliz kulübüne 1 yıllığına kiralandı. Yıldız oyuncunun yeni kulübüne katılacağı tarihi ise Watford Teknik Direktörü Xisco Munoz açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Watford'a kiralanacağını duyurmuştu. Ozan Tufan'ın yeni takımına ne zaman katılacağı belli oldu. Detaylar haberde...

KARİYERİNE WATFORD'DA DEVAM EDECEK

2015 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da kariyerine devam edecek.

MİLLİ ARADAN SONRA KATILACAK

Zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Ozan Tufan, henüz takıma katılmadı. Ozan Tufan'ın yeni teknik direktörü Xisco Munoz, Ozan Tufan'ın milli aradan sonra takıma katılacağını söyledi.

CRYSTAL PALACE VE TOTTENHAM MAÇLARINDA YOK

Munoz, Ozan Tufan'ın Crystal Palace ve sonrasında oynanacak Tottenham maçlarında oynamayacağını ifade etti. Hatırlanacağı üzere Ozan Tufan'ın transferini Watford Kulübü de sosyal medya hesabından duyurmuştu.

F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Ozan Tufan'ın transferini Fenerbahçe şu açıklamayla duyurmuştu:

"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.

Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan."

OZAN'DAN VEDA MESAJI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda eden Ozan Tufan da "Hani şarkıda söylüyor ya, 'Nasıl anlatsam, nereden başlasam' diye, işte öyle bir andayım. Bu satırları yazmayı sürekli erteledim. Ne söylesem yetmeyecek ne anlatsam eksik kalacak. Hissettiklerimi kelimelere dökmenin ne kadar zor olduğunu şimdi anlıyorum. Bu armanın ağırlığını, çubukluyu 2015'te sırtıma geçirdiğimde anladım. Cihatlar, Lefterler, Canlar Fİkretler... Kolay mıydı onların girdiği kalplerde bir yer bulmak? Belki de bu yüzden ne olursa olsun bu arma için mücadele etmekten hiç vazgeçmedim.

19 yaşında genç bir yetenek olarak geldiğim, Kadıköy'e ayak bastığım ilk andan bugüne kadar hep en iyisini vermek için çalıştım. Bazen hep birlikte üzüldük, bazen milyonlarca taraftar yan yana Fenerbahçe'nin adını haykırdık. Ancak artık veda etme zamanı geldi. Elimde şampiyonluk kupasıyla tribünlere koşamamış olmanın getirdiği hüzünle ayrılıyorum bugün evimden. Fenerbahçe armasının gölgesinde geçirdiğim 6 sene boyunca yaşattığınız tarifi mümkün olmayan hatıralar için hepinize kalbimin en derin yerinden teşekkür etmek istiyorum. Umarım kalplerinizde benim için açtığınız yere, ülkemden binlerce kilometre uzaktayken bile layık olabilirim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Her gün olduğu gibi, bugün de en yüksek sesle! Sonsuza kadar Fenerbahçe! Evladınız, Ozan" ifadelerini kullandı.

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