Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mame Thiam Konyaspor'da
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalan futbolculardan Mame Thiam'ın yeni adresi belli oldu. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncunun transferi için Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Yeşil-Beyazlılar transfer için Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro bonservis ödeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kemal Ademi'yi Khimki'ye satan, Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesini fesheden, Ozan Tufan'ı Watford'a göndermek üzere olan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmiyet kazanıyor.
THIAM KONYASPOR'DA
Teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu. Akşam'ın haberine göre, şok karar sonrası Süper Lig'den Antalyaspor, Göztepe ve Sivasspor gibi takımların radarına giren Senegalli futbolcu, transfer için son anda devreye giren Konyaspor'a gidiyor.
3 TAKSİTLE 1 MİLYON EURO
Yeşil-Beyazlılar, başarılı futbolcunun transferi için Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı. Konyaspor'un 1 milyon euro karşılığında Mame Thiam'ı kadrosuna katacağı ve bonservis bedelini 3 taksitle ödeyeceği öğrenildi.
SIRADAKİ İSİMLER CANER ERKİN, SİNAN GÜMÜŞ VE LEMOS
Öte yandan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Caner Erkin, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos'la da yolların kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.
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