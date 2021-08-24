Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Mame Thiam resmen Yukatel Kayserispor’da
Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertliler, Senegalli futbolcu Mame Thiam'ın, Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. Thiam, sarı kırmızılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri
Sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Kaysersispor da Mame Thiam transferini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı kırmızılılardan yapılan duyuruda, "Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Hoşgeldin Mame Thiam!" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:
KAYSERİSPOR DA AÇIKLADI!
BİLGİLENDİRME— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2021
2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/uMLEU3vfDU
🟡🔴 Hoşgeldin Mame Thiam! 💪— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) August 24, 2021
Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.
Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Yukatel Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/vZwgCjPEW3
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası