Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Mame Thiam resmen Yukatel Kayserispor’da

Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertliler, Senegalli futbolcu Mame Thiam'ın, Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. Thiam, sarı kırmızılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri

Sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaysersispor da Mame Thiam transferini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı kırmızılılardan yapılan duyuruda, "Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Hoşgeldin Mame Thiam!" ifadeleri kullanıldı.

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