Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. TFF'nin uyguladığı Kulüp Harcama Limitleri nedeniyle transferde sorun yaşayan sarı lacivertliler, yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın menajeriyle bir araya gelerek maaşında indirim istedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Transferde büyük bir limit sorunu yaşayan Fenerbahçe'de yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı-Laciverliler, Jose Sosa'nın menajeriyle masaya oturdu.

Takvim'in haberine göre, Arjantinli yıldızın menajeri Ülker Stadı'daki kulüp binasına giderek Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü. Sürpriz zirvede Jose Sosa'nın 1.5 milyon Euro'luk maaşı masaya yatırıldı. Sarı-Lacivertli yönetimin, limit sıkıntısından dolayı Arjantinli yıldızın maaşında indirim yapmasını istediği belirlendi.

Sözleşmesinin son senesinde olan ve teknik direktör Vitor Pereira'nın şu ana kadar gözüne girmeyi başaramayan Sosa'nın bu talebe nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezonun bitmesinden kısa bir süre sonra da Başkan Ali Koç'la yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede de Sosa'dan maaşında indirim yapması istenmiş ancak Arjantinli futbolcu bu talebe olumsuz geri dönüş yapmıştı.

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