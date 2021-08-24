Süper Lig'e 2'te 2 ile giriş yapan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre uzun süredir gündeminde olan Sead Kolasinac ile anlaşmaya vardı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

CANER'DEN SONRA KOLASINAC

Sarı-lacivertlilerin transferdeki önceliği golcü ve sol bek. Caner Erkin'in kadro dışı kalmasıyla sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferinde mutlu sona ulaştı.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Arsenal'lı Sead Kolasinac, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Sead Kolasinac, İngiliz basınına Mikel Arteta'nın planlarının bir parçası olmadığını ve ayrılmak istediğini açıkladı. Sarı-Lacivertliler, hem 28 yaşındaki sol bek ile hem de İngiliz ekibi ile anlaşma sağladı. İmzaların bu hafta içerisinde atılması bekleniyor.

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