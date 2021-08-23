Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, orta saha bölgesini bonservisi Arsenal'de bulunan Mohamed Elneny'i istediği belirtilmişti. Mısırlı yıldızın Premier Lig'de kalacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gündem eski oyuncusu Mohamed Elneny'di... Mısırlı futbolcuyu gözüne kestiren Kara Kartal'ın bu transferdeki rakibi ise ezeli rakibi Fenerbahçe oldu. Ancak iki takıma da yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Arsenal forması giyen Elneny için devreye girdiği iddia edilmişti. İngiliz basınında yer alan haberde Arsenal'in Mısırlı futbolcu için kararını verdiği öne sürüldü ve Elneny'nin Arsenal'de kalacağı yazıldı.

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