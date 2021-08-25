Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sead Kolasinac transferi için geri sayım!
Transfer dönemini sakin geçiren ve henüz beklenen imzaları attırmayan Fenerbahçe, son günleri hareketli geçirmeyi planlıyor. Sarı lacivertlilerin uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Sead Kolasinac transferi için geri sayıma geçildi. Boşnak sol bekin kısa süre içinde Türkiye'de olması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal ile kontratını feshetmek üzere olan Kolasinac, gün sayıyor. Fotomaç'ın haberine göre; F.Bahçe'nin anlaşma sağladığı Boşnak sol bekin kısa süre içinde Türkiye'de olması bekleniyor.
Sarı- lacivertlilerin 3 yıllık ön anlaşma yaptığı iddia edilen 28 yaşındaki yıldızın senelik 1.8 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Mesut Özil ile yakın arkadaşlığıyla bilinen yıldız oyuncunun bu yüzden Avrupa'dan gelen birçok teklifi de reddettiği ifade ediliyor. Ada basını da 'Tank' lakaplı oyuncunun F.Bahçe'ye imza atacağını yazıyor.
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