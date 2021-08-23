23 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Transfer süreci nasıl gelişti? Fenerbahçeli Min Jae Kim'den çarpıcı sözler...

Transfer süreci nasıl gelişti? Min Jae Kim’den çarpıcı sözler...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim, basın toplantısında konuştu. Kim, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Bu takım ile maça çıkabildiğim için kendimi çok onurlu hissediyorum. Avrupa'dan bazı kulüplerin beni istediği bir sır değildi. Fakat Fenerbahçe projesi benim için en iyi seçenekti. Sn. Ali Koç'a, Selahattin Baki'ye ve teknik direktörümüz Vitor Pereira'ya bana gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum." dedi. (FB

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim, basın toplantısı düzenledi.

İŞTE O SÖZLER;

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Bu takım ile maça çıkabildiğim için kendimi çok onurlu hissediyorum. Avrupa'dan bazı kulüplerin beni istediği bir sır değildi. Fakat Fenerbahçe projesi benim için en iyi seçenekti. Sn. Ali Koç'a, Selahattin Baki'ye ve teknik direktörümüz Vitor Pereira'ya bana gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum."

"Çin liginde kaliteli forvetler ve futbolcular vardı. Rekabeti olan bir lig. Ama Avrupa'da oynamak istediğimden dolayı buraya geldim. Bu lige ve yeni çevreye adapte olarak kendimi daha da fazla geliştirmek istiyorum."

Kim'den transfer açıklaması!

"Canavar lakabından dolayı mutluyum. Bu lakabı bana taraftarlar verdi. Bu lakaba uygun olmak için çok çalışıyorum."

"Oyun tarzımla ilgili spesifik bir şey söyleyemem. Benim amacım boş alanları kapatmak üzerine. Savunmada oynuyorum ve buna yöneliyorum. Takım prese çıktığında daha erken hamlede bulunmak istiyorum."

"Türkiye, benim için kardeş bir ülke. Burada iyi karşılandım, bu bana bir sorumluluk yüklüyor."

"Birkaç aydır futboldan uzaktım. Hazırlık kısmını geçtikten sonra daha iyi olacağım."

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