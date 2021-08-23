Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş çalışmalara başladı | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş'dan iyi haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi Mert Hakan takımla çalışmalara başladı. (FB spor haberleri)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takımda bu mücadele öncesi sakaltığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da antrenmanda yer aldığı görüldü.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan günün antrenmanı paylaşımında, sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da yer alması sarı-lacivertlileri sevindirdi.

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