UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki ile karşılaşacak. İlk maçı Muhammed Gümüşkaya'nın attığı jeneriklik gol ile 1-0 kazanan Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisini deplasmanda da yenerek adını grup aşamasına yazdırmak istiyor. Peki, Helsinki - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Helsinki'ye konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Helsinki - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Helsinki - Fenerbahçe maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da TV 8'de canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Serdar, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia

HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK EN BÜYÜK PROBLEM!

Sarı lacivertli ekibin önemli oyuncuları arka arkaya sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.

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