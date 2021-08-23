Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava!
Fenerbahçe, 2010-2011 sezonuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), 250 milyon TL'lik tazminat davası açtıklarını duyurdu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Kulübü 2010-2011 sezonu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı 250 Milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açtığını duyurdu.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Fenerbahçe'nin ilgili sezonda şampiyon olması ve o dönem Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri itibariyle elde ettiği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, 3 Temmuz Kumpası ile engellenmiştir.
Bu kumpası gerçekleştirenlerin, hak, hukuk ve adalet amacından uzak birer FETÖ üyesi oldukları; süreç boyunca tüm yargılamalar neticesinde alenen ortaya çıkmıştır.
Kumpasın başladığı 3 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Fenerbahçe Başkanı, yönetimi ve taraftarlarının dik duruşu ile başlayan; Adalete Fener Yak kampanyası ile ortaya konan adalet arayışı neticesinde yapılan yeniden yargılamada tüm Fenerbahçeli yöneticilerin beraatlerine karar verilmiştir.
Ayrıca, Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Kumpasını kuranlar yargılandıkları Kumpas Davası'nda ağır cezalara çarptırılmışlardır.
Tüm bu gerçekler ve haksızlıklar gün yüzüne çıkmasına rağmen Fenerbahçe'nin 3 Temmuz Kumpası sebebiyle doğan maddi ve manevi zararları hiçbir şekilde tazmin edilmemiştir.
Bu doğrultuda her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçe'nin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 Milyon Türk Lirası tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.
Büyük Fenerbahçe taraftarı, 3 Temmuz'da başlayan karanlık süreçten bugüne kadar Kulübü'ne yapılan tüm adaletsizliklerin, kumpasın ve oyunun karşısında dimdik durmuştur. Bugün, Kulübümüzün ortaya koyacağı hak arayışında da milyonlarca taraftarımızın sürecin başında olduğu gibi Fenerbahçe'nin yanında olacağına inancımız tam ve Türk Yargısı'na olan güvenimiz de sonsuzdur! Taraftarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz.
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