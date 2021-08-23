Fenerbahçeli Mbwana Samatta için dikkat çeken sözler! "Mental olarak bitmiş"

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Mbwana Samatta'nın performansı eleştirilerin hedefi olurken, A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç Tanzanyalı forveti değerlendirdi. Uluç, "Mental olarak dibe vurduğunu düşünüyorum. Bu kalibrede bir futbolcunun geçmiş performanslarını hatırladığımızda çok uzak durumda olmasının sebebi mental olarak açıklayabiliriz." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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