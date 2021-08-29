Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Tango zamanı! Fabricio Bustos'ta mutlu son yakın
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sağ bek arayışları hızlandı. Sarı-lacivertliler, bu bölge için dört bir yandan arayışlarını sürdürürken flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Independiente forması giyen Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferinde mutlu sona yakın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Başkan Ali Koç'un, "4 transfer yapacağız" sözünün ardından hareketli günler geçiren F.Bahçe'de yeni bir isim gündeme geldi. Özellikle forvet transferinde birçok oyuncu için görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin Fabricio Bustos'a resmi teklif yaptığı iddia edildi. Yönetimin ülkesi Arjantin'de Independiente forması giyen 25 yaşındaki sağ bekin transferinde mutlu sona yakın olduğu da ileri sürüldü. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Tangocu, altyapısından yetiştiği Independiente dışında farklı forma giymedi.
4 MİLYON EURO
Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Vitor Pereira'nın bek kanat olarak oynatmayı düşündüğü Bustos için Valencia ile Palmerias'ın da devrede olduğu öğrenildi. 1.67 boyundaki yıldız futbolcu, hızı, mücadelesi ve gücüyle öne çıkarken oyunun iki yönünü de kullanıyor. Independiente'de savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da destek veren Tangocu'nun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu için Arjantin ekibi 4 milyon euro bonservis bekliyor.
159 MAÇ 3 GOL 15 ASİST
Alt yapısından yetiştiği Independiente'nin 5 sezondur formasını giyen Fabricio Bustos, 159 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 15 de asist yaptı.
Geçtiğimiz ocak ayından bu yana 29 resmi maçta forma giyen Bustos, 3 gole direkt katkı sağladı. 1 kez rakip fileleri havalandıran Tangocu, 1 de asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası