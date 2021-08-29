29 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Tango zamanı! Fabricio Bustos'ta mutlu son yakın

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sağ bek arayışları hızlandı. Sarı-lacivertliler, bu bölge için dört bir yandan arayışlarını sürdürürken flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Independiente forması giyen Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferinde mutlu sona yakın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Tango zamanı! Fabricio Bustos’ta mutlu son yakın
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Başkan Ali Koç'un, "4 transfer yapacağız" sözünün ardından hareketli günler geçiren F.Bahçe'de yeni bir isim gündeme geldi. Özellikle forvet transferinde birçok oyuncu için görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin Fabricio Bustos'a resmi teklif yaptığı iddia edildi. Yönetimin ülkesi Arjantin'de Independiente forması giyen 25 yaşındaki sağ bekin transferinde mutlu sona yakın olduğu da ileri sürüldü. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Tangocu, altyapısından yetiştiği Independiente dışında farklı forma giymedi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Tango zamanı! Fabricio Bustos’ta mutlu son yakın

4 MİLYON EURO
Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Vitor Pereira'nın bek kanat olarak oynatmayı düşündüğü Bustos için Valencia ile Palmerias'ın da devrede olduğu öğrenildi. 1.67 boyundaki yıldız futbolcu, hızı, mücadelesi ve gücüyle öne çıkarken oyunun iki yönünü de kullanıyor. Independiente'de savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da destek veren Tangocu'nun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu için Arjantin ekibi 4 milyon euro bonservis bekliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Tango zamanı! Fabricio Bustos’ta mutlu son yakın

159 MAÇ 3 GOL 15 ASİST
Alt yapısından yetiştiği Independiente'nin 5 sezondur formasını giyen Fabricio Bustos, 159 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 15 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Tango zamanı! Fabricio Bustos’ta mutlu son yakın

Geçtiğimiz ocak ayından bu yana 29 resmi maçta forma giyen Bustos, 3 gole direkt katkı sağladı. 1 kez rakip fileleri havalandıran Tangocu, 1 de asist yaptı.

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