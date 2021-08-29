4 MİLYON EURO

Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Vitor Pereira'nın bek kanat olarak oynatmayı düşündüğü Bustos için Valencia ile Palmerias'ın da devrede olduğu öğrenildi. 1.67 boyundaki yıldız futbolcu, hızı, mücadelesi ve gücüyle öne çıkarken oyunun iki yönünü de kullanıyor. Independiente'de savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da destek veren Tangocu'nun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu için Arjantin ekibi 4 milyon euro bonservis bekliyor.