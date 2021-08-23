Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen itiraf! "Fatih Terim'i getirecektim"

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, yıllar sonra flaş bir itirafta bulundu. Başkanlık döneminde Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim'i aradığını ve Fenerbahçe'ye getirmek istediğini açıklayan Şen, deneyimli çalıştırıcının 'Galatasaray'la anlaştım' dediğini sözlerine ekledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane başkanlarından Ali Şen, Sabah Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi.

TERİM, FENERBAHÇE'YE İSTEDİM

Ben kendisini futbolculuk yıllarından beri tanırım. Fatih Terim, Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri. Size ilk defa bir şey açıklamak istiyorum; başkanlık yaptığım süreçte Fatih Terim'e Fenerbahçe'yi çalıştırması için teklifte bulunmuştum. Ona telefon açıp, teklifte bulunduğun gün bana "Dün Galatasaray ile anlaştım" dedi. Demek ki bir gün önce arasaydım, Fatih, Fenerbahçe'de olacaktı.

BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Benim bir hayalim vardı, Koç Ailesi'nden birinin Fenerbahçe'ye başkan olması. Rahmetli Mustafa veya Ali Koç'un başkan olmasını çok istiyordum. Bu rüyam gerçekleşti. Fenerbahçe'de başkanlık yapmak zor çünkü camia çok büyük. Herkesi tatmin de edemezsin. Ali Koç'un da işi kolay değil bu açıdan. Fenerbahçe 3 yıldır şampiyon olamıyor. 2 yıl olmazsa sorun çıkıyor camiada, şimdi 3 yıldır olamadığı için sesler yükseldi, Ali Koç'a yönelik eleştiriler başladı ama ben inanıyorum ki bu sene şampiyon olacağız. Kesinlikle şampiyon olacak. Ben yürekten inanıyorum. Çok önemli transferlere imza attı Fenerbahçe. Çok iyi bir kadroya sahip. Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe şampiyon olacak. Tüm taraftarımızla tek yürek Fenerbahçe'nin yanındayız.

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