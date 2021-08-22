Son dakika spor haberi: Vitor Pereira kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Uzun bir süre sonra bir lig maçında taraftarının önüne çıkacak olan sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un ardından Antalyaspor'u da mağlup ederek seri başlatmak istiyor. Fenerbahçe'de Akdeniz ekibiyle oynanacak maç öncesi eksikler can sıkarken, teknik direktör Vitor Pereira sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
Sezona Adana Demir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Avrupa'da Helsinki galibiyetiyle moral bulan Kanarya, bugünkü 90 dakikaya birçok yıldız isminden yoksun çıkacak. Sakatlıkları devam eden Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan, İrfan Can ve Novak, bu karşılaşmada oynamayacak. Takımla idmanlara başlayan Valencia ise Fenerbahçe'nin gol silahı olarak görev yapacak.
FÜZECİ GÖREV BEKLİYOR
F.Bahçe'nin Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiği maçta müthiş bir gol atan Muhammed Gümüşkaya, dikkatleri üzerine çekti. Hafta içindeki idmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncunun bugün Antalya'ya karşı da süre alması bekleniyor. Sakatlıktan kurtulmasına rağmen oynanama ihtimali bulunan Valencia'nın yerine en uçta Zajc'a görev verecek olan teknik heyetin ortada Muhammed ile başlayabileceği kaydedildi.
F.BAHÇE - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: ALTAY, TISSERAND, SERDAR, SZALAI, OSAYI, FERDİ, GUSTAVO, SOSA, MUHAMMED, MESUT, ZAJC.
ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, VEYSEL, NALDO, GÜRAY, NURİ, POLI, GHACHA, FREDY, MUKAIRU, WRIGHT
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