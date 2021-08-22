23 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth transferi için kritik tarih!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerde Alexander Sörloth transfer listesinin ilk sırasında. Yönetim Norveçli golcü için temaslarını sürdürürken, bu transfer için kritik tarih ortaya belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth transferi için kritik tarih!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

F.Bahçe Alexander Sörloth'u bekleyişini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Leipzig'in Norveçli golcüsünü transfer etmek için 31 Ağustos'u bekleyecek. Bu tarihte çoğu lig için transfer sezonu kapanıyor. O tarih sonrası F.Bahçe için çok kritik.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth transferi için kritik tarih!

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Sörloth'u Marsilya ve Hollanda devi PSV Eindhoven transfer etmek istiyor. Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip ediyor. Takvim'in haberine göre; eğer Sörloth bir yere imza atmazsa hareke geçilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth transferi için kritik tarih!

24 GOLLE LİGİN KRALI OLDU

Alman ekibi Leipzig, oyuncusunu bu sezon da düşünmediği için elden çıkartacak. Bilindiği gibi Sörloth, Trabzonspor formasıyla 2 sezon önce 24 golle krallık sevinci yaşamıştı.

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