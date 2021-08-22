F.Bahçe Alexander Sörloth'u bekleyişini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Leipzig'in Norveçli golcüsünü transfer etmek için 31 Ağustos'u bekleyecek. Bu tarihte çoğu lig için transfer sezonu kapanıyor. O tarih sonrası F.Bahçe için çok kritik.