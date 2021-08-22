22 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Buse Naz Çakıroğlu Fenerbahçe - Antalyaspor maçı için Kadıköy’de

Buse Naz Çakıroğlu Kadıköy’de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Ülker Stadı'nda gelerek taraftarların önüne çıktı. (FB spor haberi)

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak, kadınlar boks kategorisinde Türkiye'yi ilk madalyayı getiren isim olan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy'de taraftarların karşısına çıktı. Stadın tamamını Türk ve Fenerbahçe bayrağı ile turlayan Çakıroğlu'na sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi.

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