Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 89. dakikada Miha Zajc'ın ve 90+2. dakikada Enner Valencia'nın golüyle maçı 2-0 kazandı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren gollerden Miha Zajc'ın golünde asisti Arda Güler, Enner Valencia'nın golünde ise asisti Mesut Özil yaptı.

KANARYA 2'DE 2 YAPTI!

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Antalyaspor galibiyetiyle de Süper Lig'de ilk 2 maçında 2 galibiyet aldı.

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