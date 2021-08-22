23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ligdeki ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Antalyaspor karşısında da 3 puana ulaşmayı başardı. Nefes kesen maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 89. dakikada Miha Zajc'tan ve 90+2'de Enner Valencia'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 89. dakikada Miha Zajc'ın ve 90+2. dakikada Enner Valencia'nın golüyle maçı 2-0 kazandı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren gollerden Miha Zajc'ın golünde asisti Arda Güler, Enner Valencia'nın golünde ise asisti Mesut Özil yaptı.
KANARYA 2'DE 2 YAPTI!
Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Antalyaspor galibiyetiyle de Süper Lig'de ilk 2 maçında 2 galibiyet aldı.
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