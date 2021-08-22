Fenerbahçe'de transfer için yoğun bir çaba sarfedilirken, takıma gelecekler kadar gidecekler de önem taşıyor. Sarı-lacivertliler Nabil Dirar'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Kadroda düşünülmeyen isimlerle bir an evvel yollarını ayırmaya çalışan Fenerbahçe'de sıra Nabil Dirar'a geliyor. Şu anda maç kadrolarına alınmayan Faslı futbolcu ile görüşmeler devam ediyor. Herhangi bir teklifin olmadığı 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine ise 1 yıl daha var.

Milliyet'te yer alan habere göre Nabil Dirar bu sebepten dolayı 1 yıllık parasını peşin olarak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmenin feshi için orta yolu bulmaya çalışıyor.

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