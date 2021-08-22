22 Ağustos 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi

Yaz transfer döneminde 6 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ederek Avrupa'da perdeyi galibiyetle açtı. Sarı-lacivertliler galibiyetin ardından 3 veya 4 isimle daha sözleşme imzalanacağını açıklarken, teknik direktör Vitor Pereira ise listesini yönetime verdi. 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Kanarya'da yönetim ise transferde düğmeye bastı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 22.08.2021 12:45
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendirdi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi

Sarı-lacivertliler Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayan Kanarya, ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi

FFP nedeniyle Mbwana Samatta bu maçta forma giyemezken; Valencia ve Serdar Dursun da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamamıştı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi

Geçtiğiz yıllarda hücum bölgesinden yeterli katkıyı sağlayamayan Kanarya, bu mevkiyi güçlendirip aynı hataya düşmek istemiyor.

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