Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Alexander Sörloth transferiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcünün transferi Leipzig ile anlaşma sağlandığı iddialarını yalanladı. (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Norveçli golcünün transferi için 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Leipzig ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen "Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi." haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." ifadelerine yer verildi.
Zorunlu Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2021
Bu akşam saatlerinde gündeme düşen "Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi." haberi doğru değildir.
Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır. pic.twitter.com/qiH2EtefUl
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası