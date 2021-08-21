Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Alexander Sörloth transferiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcünün transferi Leipzig ile anlaşma sağlandığı iddialarını yalanladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Norveçli golcünün transferi için 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Leipzig ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen "Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi." haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." ifadelerine yer verildi.

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