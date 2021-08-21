Fenerbahçe'den Arda Güler için karar! Transfer...
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında HJK Helsinki'yi konuk etti ve Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde 16'lık Arda Güler de oyuna sonradan dahil olarak Fenerbahçe tarihinin Avrupa Kupaları'nda elemelerde mücadele eden en genç ismi olmuştu. Sarı-lacivertliler genç oyuncu için çarpıcı kararlar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
30 Haziran 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelen Arda Güler, Fenerbahçe'nin 2 yıl önce başlattığı altyapıları tarama projesinin ilk ürünü... 14 yaşında Gençlerbirliği altyapısında oynarken Fenerbahçe scout ekiplerine tavsiye edilen ve ilk izlenmesinde sıradışı yeteneği fark edilen Arda, 2019 yılında 200 bin lira bedelle sarı lacivertli kulübün altyapısına kazandırıldı.
Geçmişte Merih Demiral'ın, geçen yıl da da Ömer Faruk Beyaz'ın bedavaya başka kulüplere gitmesine engel olamayan Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'de işi sıkı tutuyor, şansa bırakmıyor... Hürriyet'in haberine göre Önce Dereağzı'nda ailesine bir ev tutularak genç yıldız adayının anne ve babasının Ankara'dan İstanbul'a taşınması sağlandı. Ardından oyuncunun düzgün gelişimi ve eğitimine devam etmesi için Fenerbahçe Koleji'ne kaydı yapıdı. Sonrasında üstyapıyla koordineli olarak mentor, psikolojik destekler sunuldu.
Geçen sezon A takımla antrenmanlara çıkan Arda Güler, en çok 8 numara oynamayı seviyor. Tam bir Alex de Souza hayranı olan genç futbolcunun evinin duvarları Brezilyalı efsanenin posterleriyle dolu. Günümüz futbolunda da Manchester City'li Kevin De Bruyne ve Mesut Özil'e hayranlık duyan Arda, idmanlarda Mesut'un yanından hiç ayrılmıyor.
GSTV'DEN ÖVGÜ
Hayranı olduğu Mesut ile birlikte futbol oynama ve ondan bir şeyler öğrenme şansı yakalayan Arda Güler, Samandıra'daki antrenmanlara bazen Ülker Stadı'nın önünden kalkan kulübün servis aracıyla, bazen de babasının otomobiliyle geliyor. Arda, geçtiğimiz haziranda U19 Elit Ligi'nde ve 2-2 sonuçlanan Galatasaray derbisinde attığı golle GSTV'den övgü almıştı.
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