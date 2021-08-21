Fenerbahçe’den Arda Güler için karar! Transfer...

Geçmişte Merih Demiral'ın, geçen yıl da da Ömer Faruk Beyaz'ın bedavaya başka kulüplere gitmesine engel olamayan Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'de işi sıkı tutuyor, şansa bırakmıyor... Hürriyet'in haberine göre Önce Dereağzı'nda ailesine bir ev tutularak genç yıldız adayının anne ve babasının Ankara'dan İstanbul'a taşınması sağlandı. Ardından oyuncunun düzgün gelişimi ve eğitimine devam etmesi için Fenerbahçe Koleji'ne kaydı yapıdı. Sonrasında üstyapıyla koordineli olarak mentor, psikolojik destekler sunuldu.