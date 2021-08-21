22 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Caner Erkin ve Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da bir araya geliyor!

Caner Erkin ve Gökhan Gönül bir araya geliyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmıştı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Caner Erkin de Karadeniz ekibine gidebilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Gazete Rize'de yer alan habere göre deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor'la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi böylece Gökhan Gönül'ün ardından sarı-lacivertli kulüpten ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile birlikte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, sarı-lacivertli kulüple tüm bağlarını kopardı. 32 yaşındaki deneyimli sol bek, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 250 karşılaşmada 16 gol atarken 58 de asist yapmıştı.

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