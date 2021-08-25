Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Eksikler... | Fenerbahçe haberleri
UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Helsinki deplasmanına konuk olacak. Vitor Pereira yönetiminde formda bir dönem geçiren Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak gibi isimler forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Helsinki'ye konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Helsinki - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Helsinki - Fenerbahçe maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da TV 8'de canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
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HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK EN BÜYÜK PROBLEM!
Sarı lacivertli ekibin önemli oyuncuları arka arkaya sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.
"KUPA 2"DE 117 MAÇ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı.
Bu kulvarda oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.
Söz konusu maçlarda 155 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 150 gole engel olamadı.
VITOR PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 18. MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 18. kez sahne alacak.
Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda fileleri 20 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.
SON 6 DEPLASMANDA KAZANAMADI
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı son 6 müsabakada galip gelemedi. Bu kulvarda deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de berabere kaldı. Avrupa kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol gördü.
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