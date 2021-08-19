20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Muhammed Gümüşkaya'dan Fenerbahçe - Helsinki maçında muhteşem gol! | Son dakika spor haberleri

F.Bahçe’nin genç yıldızından müthiş gol!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki'yi ağırlayan Fenerbahçe, genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'nın attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti. İşte o pozisyon... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında HJK Helsinki'yi ağırlayan Fenerbahçe'de genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya maça damga vurdu.

Mücadelenin 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, 65. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler TV8'den alınmıştır.)

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