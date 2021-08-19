20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni transfer Min-jae Kim'in lisansı çıkarıldı!

Min-jae Kim Antalya maçında oynayacak mı?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Fenerbahçe'de yeni transfer Min-jae Kim'in lisansı çıkarıldı. Güney Koreli futbolcu, ligin ikinci haftasında oynanacak Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de yeni transfer Min-Jae Kim'in lisansı çıkartıldı. Güney Koreli futbolcunun, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile oynayacakları maçta forma giyebileceği ifade edildi.

24 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalamıştı.

11 Kasım 1996'da dünyaya gelen Min-Jae Kim, futbola Suwon'da başladı, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Daha sonra Gyeongju'ya imza atan stoper oyuncusu, 1 sezon sonra Jeonbuk Hyundai Motors'un yolunu tuttu. Burada iki şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki başarılı stoper 29 Ocak 2019'da ise 5 milyon 250 bin euro'ya Çin'e gitmişti.

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