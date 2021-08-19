20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Helsinki maçında skandal karar! Penaltı verilmedi | Son dakika spor haberleri

F.Bahçe - Helsinki maçında skandal karar! Penaltı verilmedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarının son dakikalarında penaltı bekledi ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi konuk etti.

Golsüz eşitlikle devam eden mücadelede ilk yarının sonlarına doğru sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Fenerbahçeli futbolcular, mücadelenin 41. dakikasında elle oynama nedeniyle penaltı bekledi ancak maçın hakemi Benoit Bastien oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntü TV8'den alınmıştır.)

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