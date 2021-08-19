20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta UEFA kadrosuna alınmadı! FFP'ye takıldı

Samatta Avrupa’da yok!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

Süper Lig'de sezonu Adana Demirspor deplasmanında açan ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu. Tanzanyalı golcü takımının UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yle oynayacağı maç kadrosuna alınmazken, Finansal Fair-Play'e (FFP) takıldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sarı-Lacivertliler'de performansıyla yerden yere vurulan Samatta'nın ismi UEFA'ya bildirilmedi.

Tanzanyalı golcü, Kopenhag maçında forma giyemeyecek. Samatta'nın FFP kuralları gereği Helsinki maçı kadrosunda yer almadığı iddia edildi. Bilindiği gibi Fenerbahçe'de forvet oyuncuları Valencia ve Serdar Dursun'un da sakatlıkları sürüyor.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin HJK Helsinki maçları öncesinde UEFA'ya bildirdiği listede sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, yeni transferlerden Steven Caulker, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak'a da yer verilmedi. Öte yandan Zanka, Lemos, Çağtay Kurukalıp ve Nabil Dirar da kadroda yer almadı. Sarı Kanarya'nın eleştirilen golcüsü Samatta, Adana Demirspor deplasmanında bekleneni vermemiş ve taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı. Kanarya onu elden çıkarmayı hedefliyor.

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