Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde yeni sezona başladı. Transfer harekatını sürdüren sarı lacivertli ekibin eksiklerini tespit eden Portekizli hoca, transfer listesine yeni isimler ekledi. Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdmanlarda ve yapılan maçların ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...
SEAD KOLASINAC
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kolasinac'ı kadrosunda düşünmeyen Arsenal'e bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de transfer sezonunun biteceği 31 Ağustos'u bekleyecek.
ALEIX VIDAL
Fenerbahçe, sağ taraf için de girişimlere başladı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren ve serbest futbolcu konumunda olan Aleix, listenin en tepesinde yer alıyor. 31 yaşındaki yıldız için görüşmeler sürüyor.
AURELIO BUTA
Fenerbahçe'nin transfer sezonu başından bu yana listesinde yer alan Aurelio Buta, yeniden gündeme geldi. Sarı lacivertli ekip, yeni sistemine en uygun olabilecek isimlerden biri olan Buta için Antwerp ile iletişime geçecek.
TIAGO ESGAIO
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ beke takviye arayışında. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ismi Portekiz basını açıkladı. Fenerbahçe için Tiago Esgaio iddiası geldi.
FACUNDA DANIEL TORRES
Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Uruguay basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Penarol forması giyen Facunda Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında olduğunu yazdı.
MOUSSA DEMBELE
Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığının ardından golcü transferinde temaslarını hızlandıran Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Moussa Dembele ile her konuda anlaştı.
KEITA BALDE
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Keita Balde'nin peşinde olduğunu yazdı. Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri ise Valencia ve Watford...
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