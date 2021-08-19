20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth transferine yenge engeli!

Geçtiğimiz sezonlarda hücum hattından yeteri kadar beslenemeyen Fenerbahçe, yeni yılda bu hataya düşmek istemiyor. 2021-2022 sezonunu Adana Demirspor deplasmanında açan ve sahadan 3 puanla ayrılan Fenerbahçe'de, Mbwana Samatta'nın performansı da tepki çekmişti. Mutlak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, Alexander Sörloth için girişimlerini sürdürse de, Norveçli yıldızın sevgilisi bu transfere sıcak bakmıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth transferine yenge engeli!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

F.Bahçe, forvet transferini sonlandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeme birçok isim geliyor ancak Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedefi Alexander SörlothFenerbahçe Yönetimi, Alman ekibi Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kanarya, Alman kulübüyle parasal konularda anlaşmaya yaklaştı. Ancak önünde başka bir engel var!

Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth transferine yenge engeli!

TARAFTARLAR MESAJA BOĞUYOR

Takvim'in haberine göre; Yıldız oyuncunun sevgilisi Lena Selnes, transferin önündeki tek engel olarak duruyor. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Sörloth'a sürekli, 'Come to Fenerbahçe' mesajları atıyor.

Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth transferine yenge engeli!

YENGE SÜREKLİ 'NO' DİYOR

Selnes Yenge ise bu mesajlara sürekli 'No' cevabını veriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sörloth ve kız arkadaşını ikna etmek için farklı formüller üzerinde durduğu öğrenildi.

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