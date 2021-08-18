19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'den Vitor Pereira'ya övgü!

Szalai’den Pereira’ya övgü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Attila Szalai, UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Macar oyuncu, "Helsinki maçıyla ilgili sabırsızız. Uzun zaman sonra taraftarlarımız önünde oynayacağımız ilk maç olacak. Ligde olduğu gibi Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Bu da hedeflerimizden biri." dedi. Szalai, teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili "Hocamız iyi bir iş çıkarıyor. Oyuncuların gelişmesi için her gün çalışıyorlar. Sadece taktiksel olarak değil fiziksel ve teknik anlamda gelişiyoruz. İyi yoldayız. Hocamızın sistemini iyi uygularsak başarılı oluruz" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Macar stoper açıklamasında "Helsinki maçıyla ilgili sabırsızız. Uzun zaman sonra taraftarlarımız önünde oynayacağımız ilk maç olacak. Ligde olduğu gibi Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Bu da hedeflerimizden biri. Hocamız iyi bir iş çıkarıyor. Oyuncuların gelişmesi için her gün çalışıyorlar. Sadece taktiksel olarak değil fiziksel ve teknik anlamda gelişiyoruz. İyi yoldayız. Hocamızın sistemini iyi uygularsak başarılı oluruz. ifadelerine yer verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Samatta açıklaması!

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