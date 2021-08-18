Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli hoca, Samatta'nın performansıyla ilgili olarak, "Samatta'nın kendisi çok iyi bir futbolcu, özgüven insanın içinden gelir. Ben gazetede, televizyonda gördüklerimden dolayı etkilenmem. Oyuncularıma özgüven aşılamak için tabi ki çalışıyorum. Samatta antrenmanlarda iyi çalışıyor. İnanıyorum ki özgüveni yerine gelecek ve Belçika'daki gibi gollerini atmaya başlayacak." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam performansıyla eleştirilerin odağında olan Samatta ile ilgili olarak da konuştu. Pereira, "Samatta'nın kendisi çok iyi bir futbolcu, özgüven insanın içinden gelir. Ben gazetede, televizyonda gördüklerimden dolayı etkilenmem. Oyuncularıma özgüven aşılamak için tabi ki çalışıyorum. Samatta antrenmanlarda iyi çalışıyor. İnanıyorum ki özgüveni yerine gelecek ve Belçika'daki gibi gollerini atmaya başlayacak. Bence bakmanız gereken şey; takımın saha içindeki davranışları, fikirleri ve nasıl oynamaya çalıştığı. Bu, benim düşüncem. Yanılıyor da olabilirim. Benim için önemli olan takımın ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor olması" dedi.

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