Ozan Tufan'a teklifler gelmesi ve teknik direktör Vitor Pereira'nın milli oyuncuyu gözden çıkarması sonrasında yollar ayrılabilir. 26 yaşındaki yıldızın olası ayrılığı sonrasında ise rota Rusya olacak. Sarı-lacivertliler Krasnodar'da forma giyen Tonny Vilhena için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)