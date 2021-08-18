19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexander Sörloth elden kaçıyor! İşte yeni takımı

Sörloth elden kaçıyor! İşte yeni takımı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Son dakika transfer haberleri: Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Alexander Sörloth'tan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. RB Leipzig'ten ayrılması beklenen Norveçli golcünün, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de forma giydiği Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer olacağı öne sürüldü. (FB spor haberi)

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor. Fransız ekibi, 31 yaşındaki santrforu Dario Benedetto'yu, Real Betis'e gönderme hesaplarını yaparken yerini ise Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı anılan Norveçli golcü ile dolduracak.

Sabah'ın haberine göre; Marsilya'nın Sörloth'u kiralayıp sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı öğrenildi.

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