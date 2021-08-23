23 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası konuştu! "Galibiyeti hak etmiştik"

Pereira maç sonu konuştu! Galibiyeti hak etmiştik
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler Miha Zajc ve Enner Valencia'nın golleriyle 3 puana uzanan taraf oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Gol sevincim fazla duygusaldı. Galibiyeti hak etmiştik, adil bir sonuç oldu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Sarı lacivertliler Miha Zajc ve Enner Valencia'nın golleriyle maçı 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın açıklamalarından satır başları;

"Genç oyuncularımın oynama sebepleri kaliteli, karakterli ve hazır olmaları."

"Gol sevincim fazla duygusaldı. Galibiyeti hak etmiştik, adil bir sonuç oldu. Son dakikada gelince de biraz duygusal oldu. Oyuncularım sahada göstermiş oldukları mücadeleyle bunu hak ettiler."

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