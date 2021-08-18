19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den orta saha atağı! Ozan Tufan'ın yerine Tonny Vilhena...

Ozan Tufan'a teklifler gelmesi ve teknik direktör Vitor Pereira'nın milli oyuncuyu gözden çıkarması sonrasında yollar ayrılabilir. 26 yaşındaki yıldızın olası ayrılığı sonrasında ise rota Rusya olacak. Sarı-lacivertliler Krasnodar'da forma giyen Tonny Vilhena için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den orta saha atağı! Ozan Tufan’ın yerine Tonny Vilhena...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Ozan Tufan'ın gözden çıkarılması sonrasında ortda alana takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Tonny Vilhena sürprizi yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den orta saha atağı! Ozan Tufan’ın yerine Tonny Vilhena...

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Krasnodar formasını giyen Hollandalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den orta saha atağı! Ozan Tufan’ın yerine Tonny Vilhena...

Vilhena'nın Rus kulübünde sorunlar yaşadığı hatta kadro dışı bırakılacağı iddiaları haberleri üzerine harekete geçen yönetim fırsat transferi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den orta saha atağı! Ozan Tufan’ın yerine Tonny Vilhena...

Fenerbahçe'nin yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında.

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