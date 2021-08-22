22 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Kim Min-Jae’den Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesi Güney Kore selamı | Son dakika spor haberi

Kim Min Jae’den Güney Kore selamı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Antalyaspor maçında ilk kez sahaya çıkan Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae, ısınmada taraftarların tezahüratlarına ülkesine özgü bir şekilde selamlayarak karşılık verdi. (FB spor haberi)

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kim Min Jae, taraftarları ülkesine özgü şekilde selamladı. Maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma çalışmalarında taraftarların tezahüratlarına karşılık tribünlere gelen Güney Koreli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara ülkesine özgü selamlama şekliyle karşılık verdi.


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