19 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Ozan Tufan Watford yolunda! | Son dakika transfer haberleri...

Transfer görüşmeleri yapıyordu! Yıldız isim idmana katılmadı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'de fazla şans bulamayan Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekibi Watford ekibi ile görüşmek için sarı-lacivertlilerin antrenmanına katılmadı. | Son dakika transfer haberleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turunda Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarını yapılan son antrenmanlar sürdürdü.

Sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme de yaşandı. Premier Lig ekibi Watford ile transfer görüşmeleri yapan Ozan Tufan, antrenmanda yer almadı.

Milli futbolcu için Watford'un Fenerbahçe'ye 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, sözleşmeye ise 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyulacağı öğrenildi.

Ozan Tufan ayrılıyor mu?

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