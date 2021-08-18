19 Ağustos 2021, Perşembe
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Milli futbolcu için Watford'un Fenerbahçe'ye 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, sözleşmeye ise 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyulacağı öğrenildi.
Fenerbahçeli Ozan Tufan Watford yolunda! | Son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'de fazla şans bulamayan Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekibi Watford ekibi ile görüşmek için sarı-lacivertlilerin antrenmanına katılmadı. | Son dakika transfer haberleri...
UEFA Avrupa Ligi'nde play off turunda Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarını yapılan son antrenmanlar sürdürdü.
Sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme de yaşandı. Premier Lig ekibi Watford ile transfer görüşmeleri yapan Ozan Tufan, antrenmanda yer almadı.
Milli futbolcu için Watford'un Fenerbahçe'ye 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, sözleşmeye ise 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyulacağı öğrenildi.
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