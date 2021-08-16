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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic hamlesi! | Son dakika transfer haberleri...

F.Bahçe’den sürpriz forvet hamlesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de özellikle forvet bölgesinde yaşanan eksiklik dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuya göre listesine Fulham forması giyen Mitrovic'i aldığı iddia edildi. İşte son detaylar...| Son dakila transfer haberleri... (FB spor haberleri)

Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe için flaş bir isim ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre listesinde Sörloth, Dembele ve Bakambu gibi golcüler bulunan sarı-lacivertlilerin Mitrovic'i de gündemine aldığı iddia edildi. Sırp futbolcunun geçtiğimiz sezon sonunda Championship'e düşen Fulham'dan ayrılmak istediği haberleri İngiliz basınında yer alırken, talipleri arasında Fenerbahçe'nin de olduğuna vurgu yapıldı. Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki golcü konusunda Fulham'a resmi teklifte bulunmadığı belirtilirken, İngilizler'in yüksek bonservis bedeli istemesi bekleniyor. Mitrovic'in Fulham ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Bu arada yönetimin listesindeki diğer isim olan Dembele için de Pelkas ile Ozan Tufan'ı takas olarak kullanmak üzere Lyon'a teklif yaptığı iddia edildi.

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