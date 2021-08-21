Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş Alexander Sörloth gelişmesi! Leipzig ile anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertliler yeni sezonda kadrosuna yeni bir golcü transfer etmenin peşinde. Kanarya'nın listesinin ilk sırasında ise ligimizde Trabzonspor formasıyla gol kralı olan Alexander Sörloth var. Uzun süredir Norveçli santrfor için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kulübü Leipzig ile her konuda anlaşma sağladı. Öte yandan Fenerbahçe de resmi sosyal medya hesabından İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, santrfor olarak düşündüğü birinci aday Alexander Sörloth konusunda büyük gelişme kaydetti. RB Leipzig ile her konuda anlaşma sağlandı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Ajansspor'un haberine göre; sarı lacivertliler Sörloth'un bonservisinin bulunduğu Leipzig takımıyla her konuda anlaştı. Anlaşmaya göre oyuncu bu yıl kiralık olarak forma giyecek, zorunlu satın alma opsiyonu gelecek yıl devreye girecek. Norveçli oyuncunun 15 milyon Euro'nun üstünde maliyeti olduğu belirtiliyor.
SÖRLOTH İKNA EDİLMEK ÜZERE
Norveçli oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı biliniyordu. Hatta Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes, üç kez "Fenerbahçe'ye gel" diyen taraftaralara "Hayır" yanıtı vermişti. Ancak Norveçli futbolcunun ikna edilmek üzere olduğu ve her an imza atabileceği öğrenildi.
TRABZONSPOR'DA KARİYER ZİRVESİ YAPTI
Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi sezonunu 2019-20'de Türkiye'de ve Trabzonspor'da geçirdi. Bordo mavili formayla 49 karşılaşmaya çıkan Norveçli futbolcu, Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Ligi elemeleri ve Avrupa ligi'nde 33 gol atarken 12 de asist yaptı.
RB LEIPZIG PERFORMANSI
Başarılı performansıyla RB Leipzig takımına transfer olan Sörloth, Alman takımıyla 29'u Bundesliga, 4'ü Şampiyonlar Ligi ve 4'ü Almanya kupası olmak üzere 37 karşılaşmaya çıktı. Sörloth bu maçlarda 6 gol atarken 3 kez asist yapmayı başardı.
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