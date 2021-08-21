Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş Alexander Sörloth gelişmesi! Leipzig ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertliler yeni sezonda kadrosuna yeni bir golcü transfer etmenin peşinde. Kanarya'nın listesinin ilk sırasında ise ligimizde Trabzonspor formasıyla gol kralı olan Alexander Sörloth var. Uzun süredir Norveçli santrfor için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kulübü Leipzig ile her konuda anlaşma sağladı. Öte yandan Fenerbahçe de resmi sosyal medya hesabından İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, santrfor olarak düşündüğü birinci aday Alexander Sörloth konusunda büyük gelişme kaydetti. RB Leipzig ile her konuda anlaşma sağlandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI Ajansspor'un haberine göre; sarı lacivertliler Sörloth'un bonservisinin bulunduğu Leipzig takımıyla her konuda anlaştı. Anlaşmaya göre oyuncu bu yıl kiralık olarak forma giyecek, zorunlu satın alma opsiyonu gelecek yıl devreye girecek. Norveçli oyuncunun 15 milyon Euro'nun üstünde maliyeti olduğu belirtiliyor.