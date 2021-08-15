17 Ağustos 2021, Salı
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun Adana Demirspor maçında sakatlandı | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı Süper Lig2in ilk maçında oyuna ikini yarının başında Samatta'nın yerine dahil olan Serdar Dursun omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. (FB spor haberleri)
Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ı sakatlıklarından dolayı kadroya alamayan Fenerbahçe'ye, bir şok da golcü futbolcusu Serdar Dursun'dan geldi.
Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Serdar, omzundan sakatlandı ve 70. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.
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