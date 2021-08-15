17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de sezonun ilk golünü Mesut Özil attı!

F.Bahçe’de sezonun ilk golünü Mesut attı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerde 2021-2022 sezonunun ilk golünü Mesut Özil kaydetti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun açılış golünü Mesut Özil kaydetti. Takım adına sezonun ilk asistini ise İrfan Can Kahveci yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sezonun ilk golünü yıldız futbolcu Mesut Özil kaydetti. Mücadelenin 46. dakikasında topu filelere gönderen Özil, takımın 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertli ekibin golünde ise asisti İrfan Can Kahveci yaptı.

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