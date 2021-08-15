17 Ağustos 2021, Salı
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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira maç öncesi konuştu! "Şampiyon olmak için geldim"
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Yarım kalan işimi tamamlamak için geri döndüm, şampiyon olmak için geldim." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
Fenerbahçe'ye yarım kalan işimi tamamlamak için geri döndüm. Şampiyon olmak için geldim. Hikayeyi tamamlamak adına Fenerbahçe'deyim.
Önemli olan sistem değil, sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışın değişmemesi.
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