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FENERBAHÇE

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira maç öncesi konuştu! "Şampiyon olmak için geldim"

Pereira maç öncesi konuştu! Şampiyonluk için geldim
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Yarım kalan işimi tamamlamak için geri döndüm, şampiyon olmak için geldim." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Fenerbahçe'ye yarım kalan işimi tamamlamak için geri döndüm. Şampiyon olmak için geldim. Hikayeyi tamamlamak adına Fenerbahçe'deyim.

Önemli olan sistem değil, sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışın değişmemesi.

Canlı yayında açıkladı! İşte Pereira'nın transfer istediği mevkiler haberin devamı

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