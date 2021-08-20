20 Ağustos 2021, Cuma
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Fenerbahçe'den Xeka hamlesi! Şartları öğrenilecek | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de transfer konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Min-jae Kim’i kadrosuna katan sarı-lacivertliler Ozan Tufan'ın ayrılığının ardından orta saha için Lille’de forma giyen Xeka için girişimlere başladı. Vitor Pereira bu transferde yönetime onay verdi. | Son dakika spor haberleri... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Min-jae Kim'i transfer ettiren, Cedric Bakambu'yu isteyen Vitor Pereira'nın yönetimden son talebi, Lille'de forma giyen vatandaşı Xeka oldu.Fenerbahçe 'de gündeme gelen son isim Xeka oldu. Fanatik'in haberine göre transferde forvet ve sol beke yoğunlaşan Sarı Lacivertliler'de Vitor Pereira'dan orta sahaya talep geldi. Ozan'ın ayrılması ve Sosa'nın da fazla düşünülmemesi nedeniyle bu bölgeye de takviye gerekebileceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, Lille'de forma giyen vatandaşını önerdi. Yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Oyunun iki yönünde de etkili olabilen ve her iki ayağını da kullanan yıldız futbolcu, geçen sezonki tarihi şampiyonlukta 38 lig maçının 33'ünde süre almıştı. Xeka'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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