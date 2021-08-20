20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Abdou Harroui hangi takıma imza attı? | Son dakika spor haberleri...

Anlaşma tamam! F.Bahçe mi? G.Saray mı?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 20.08.2021

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray Abdou Harroui için girişimlerini sürdürmeye devam ederken flaş bir iddia ortaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcunun iki takımından birine imza attığı ve transferin yakın zamanda açıklanacağı öğrenildi. Harroui için özellikle Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın yoğun bir ısrarı olduğu biliniyor. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (FB spor haberleri)

Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam, 23 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Abdou Harroui'nin transferi konusunda bir kulüple anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun söz konusu kulüple görüşme halinde olduğunu açıkladı. Takvim'in haberine göre Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor… Pereira ve Fatih Terim, Harroui'nin takıma katılmasını istiyor. Yıldız oyuncunun iki kulüpten birine imza attığı iddia edildi.

Hollandalı merkez orta sahanın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro...



Genç yıldız 2018 yılından beri Sparta Rotterdam'da forma giyiyordu. Genç oyuncu orta sahanın sağında ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.

Kariyerinde 158 maça çıkan Harroui, 34 gol atarken 21 de asiste imza attı. Hollanda Ligi'nde ise 60 maça çıktı. 10 gol ve 12 asist üretti.

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