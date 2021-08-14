Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Min-Jae Kim, takımla ilk kez antrenmana katıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı. İlk bölümde takımla çalışan Kim, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Saat 17.00'de ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

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