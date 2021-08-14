Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli İsmail Yüksek Bursaspor'da!

Fenerbahçe'de, genç futbolcu İsmail Yüksek TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'la anlaştı. Yeşil beyazlılar, transferi resmen açıkladı. Bursaspor'a kiralanan 22 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de bir de ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu İsmail Yüksek, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu. Yeşil beyazlılar, sosyal medya hesabından transferi açıkladı.

22 yaşındaki orta saha, kariyerine Yıldırım Belediyespor altyapısında başlamıştı. 2020'de Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Yüksek, sırasıyla Balıkesirspor ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi. Bursaspor'a kiralanan genç oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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